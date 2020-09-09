В Уссурийске на ярмарках выявлены злостные нарушители требований Роспотребнадзора

Административные комиссии проверяют торговые точки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько торговых точек на ярмарках Уссурийска попали под пристальное внимание Роспотребнадзора. В ближайшее время их владельцы и руководители будут привлечены к ответственности за нарушение правил дезинфекции.

В одной из торговых точек на ярмарке, которая проводится на улице Кузнечной, 14, в ходе рейда, проведенного несколько дней назад, административной комиссией были найдены серьезные нарушения. Так в ИП Оганесян при торговле хлебобулочными изделиями не соблюдались правила дезинфекции, при заполнении журнала не нарушались определенные требования, витрины в магазине были грязными, а пищевая продукция не была упакована. Руководству были сделаны соответствующие замечания.

Вторичная проверка 8 сентября вновь обнаружила те же нарушения. Комиссия составила административный протокол, который был направлен в надзорный орган.

Еще три коммерсанта были уличены в несоблюдении противоэпидемических правил в своих торговых точках: недобросовестное заполнение графика обработки помещений или же полное его отсутствие, использование несертифицированных средств для уборки. На организации также были составлены акты.

— Проверка показала, что не во всех торговых точках с пониманием относятся к противоэпидемическим правилам. Встречаются злостные нарушители, которые постоянно игнорируют требования Роспотребнадзора, — прокомментировали ситуацию представители административной комиссии.

В ходе вчерашнего рейда комиссия проверила более 200 различных объектов.

Напоминаем, в крае до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. Приморцы должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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