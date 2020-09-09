Почта России поможет оказанию социальных услуг в малых населенных пунктах Приморья

Министерство здравоохранения Приморского края совместно с Почтой России готовы к реализации пилотного проекта по информированию населения о социально-медицинских услугах и доставке лекарств на дом людям, которые получают дополнительное льготное обеспечение и проживают в удаленных и малых населенных пунктах.

В первую очередь, проект будет запущен в Арсеньеве, Анучинском и Яковлевском районах и продлится год – до сентября 2021 года. В случае его успешной реализации, в 2021 году к проекту подключатся города Дальнегорск и Лесозаводск, а также Кавалеровский район и Чугуевский округ.

«Минздрав Приморья и Почта России впервые реализуют совместный социально значимый проект по профилактике заболеваний населения краевых населенных пунктов. Проект позволит выявить потребность населения в тех или иных медицинских услугах и дополнительно обратить внимание людей на необходимость прохождения профилактических медицинских осмотров, а значит сократить риски развития заболеваний», – отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Сотрудники Почты России будут доставлять информационные материалы и приглашать граждан на диспансеризацию. До конца этого года такие приглашения получат 1000 человек, проживающих на указанных территориях.

Планируется, что особое внимание специалисты ведомств уделят доставке лекарств в труднодоступные и малые населенные пункты края, одиноким и пожилым людям, которые получают дополнительное льготное обеспечение медицинскими лекарствами. Вместе с доставкой лекарств они смогут проводить экспресс-опросы о состоянии здоровья пациентов. Кроме этого, почтальоны будут анкетировать жителей сел для раннего выявления хронических заболеваний и передавать полученные сведения медикам для принятия необходимых мер.

«Почта России будет оказывать социальные услуги именно в малых населенных пунктах, что повысит информированность населения и наладит взаимодействие между людьми и районными медицинскими учреждениями», – рассказал директор макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Максим Костин.