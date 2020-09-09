В Приморье после прохождения тайфунов полностью восстановлено электроснабжение потребителей от сетей ДРСК

Приморские электрические сети завершили аварийно-восстановительные работы в электросетях после прохождения двух тайфунов «Майсак» и «Хайшен». Электроснабжение бытовых потребителей от сетей ДРСК осуществляется в штатном режиме.

Сегодня энергетики работали по единичным обращениям потребителей в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Партизанском районах. В период восстановления электроснабжения было организовано тесное взаимодействие с главами районов и поселений, а также дорожными службами.

Энергетики ДРСК восстанавливали сети в круглосуточном режиме. В ходе аварийно-восстановительных работ они убирали с линий электропередачи поваленные ветром деревья, укрепляли опоры, перетягивали провода. Наибольшее количество отключений было зафиксировано в частном секторе сельской местности. Стоит отметить, что здесь основной причиной повреждний линий 0,4 кВ стали упавшие деревья с дворовых и придворовых территорий потребителей.

Ээнергетики приступают к текущим работам по ремонту электросетевых объектов, пострадавших от тайфунов. Сейчас Приморские электрические сети приступили к оценке объема повреждений на энергообъектах, причиненных стихией, и выявлению участков, требующих срочного ремонта. Все бригады из других регионов остаются на территории Приморского края в качестве дополнительных сил при проведении этих работ.

В пиковый период в аварийных работах единовременно было задействовано 56 бригад энергетиков. К восстановлению поврежденных тайфуном линий привлекались специалисты из подразделений приморского филиала ДРСК, где энергобъекты не пострадали от удара стихии. Из Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на технике высокой проходимости также прибыло 8 бригад. Всего в аварийно-восстановительных работах участвовало более 250 энергетиков.