В Находке мобильные группы следят за профилактикой распространения COVID-19

Значительную часть проверяемых комиссиями объектов составляют точки торговли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Административные комиссии Находкинского городского округа ежедневно проводят рейды по выявлению нарушений профилактики распространения коронавируса. Мобильные группы в ходе последнего мониторинга проверили 133 различных объекта на территории города. Значительную часть из них — 51 объект — составили точки торговли.

Как сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа, члены комиссий выясняли условия проведения необходимой санитарной обработки, используют ли покупатели и продавцы медицинские маски, есть ли социальная дистанция между людьми и прочие обусловленные режимом повышенной готовности требования. Надо отметить, что значительных нарушений правил в проверенных организациях найдено не было.

Административные комиссии не обошли вниманием и предприятия которые только собираются вновь открыться после снятия введенных ограничений. Им, чтобы возобновить деятельность, нужно в обязательном порядке подать уведомление в региональное министерство промышленности и торговли. Затем организацию проверяет комиссия на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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