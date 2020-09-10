Фестивали по 2 раза в месяц: мэр Владивостока намерен запустить проект «В_город»

Проект "В_город" должен стать серий фестивалей и мероприятий на улицах Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

В субботу, 12 сентября, во Владивостоке состоится еще один фестиваль. Это будет первое мероприятие в рамках проекта «В_город». Инициатива проведения принадлежит мэру краевого центра Олегу Гуменюку.

По информации пресс-службы администрации города, фестивальные мероприятия планируют начать «Парадом выпускников». Принять участие в шествии в первую очередь пригласили выпускников школ и вузов 2020 года. Это своеобразная психологическая компенсация за отмену в этом году из-за эпидемии коронавируса общегородского выпускного. Конечно же, в параде могут принять участие и выпускники прошлых лет.

Колонны начнут строиться в 10:30 у дома № 37 на улице Светланской. Само шествие начнется в 11 часов.

А в полдень в нескольких точках на улице Светланской и в основных скверах города заработают различные развлекательные площадки, где гостей фестиваля ждут аэрохоккей, настольный теннис и городки, будет работать открытый микрофон «Море талантов», пройдут мастер-классы по рисунку, лепке и другие игровые мероприятия. Маленькие жители города поучаствуют в игротеке «Достопримечательности Владивостока».

— Такие праздники планируем проводить два раза в месяц, это будет серия мероприятий. Местом проведения первого фестиваля выбрана улица Светланская, а также скверы Пушкинский, Адмиральский, Театральный и сквер им. Невельского, — сообщил глава Владивостока Олег Гуменюк.

По замыслу организаторов, проект «В_город» — это «серия фестивалей и мероприятий на улицах, вовлекающая горожан в активные события». Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, подробная программа фестиваля будет опубликована позже.

Обращаем ваше внимание на то, что из-за поведения мероприятий движение по улице Светланской от дома № 37 до дома № 71 будет перекрыто с 10 до 16 часов. Объезд, в том числе и общественного транспорта, по улицам Алеутской, Семеновской, Уборевича, Суханова, Пушкинской, Лазо, Корабельной Набережной, Океанскому проспекту.

Движение транспорта будет закрыто с 10 до 16 часов 12 сентября

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