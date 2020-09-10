Мэр Владивостока проверил благоустройство Минного городка

В этом году в парке запланирована также установка фонарей, урн и лавочек. Фото: Анастасия Котлярова

Совсем скоро на дорожках парка Минного городка появится новый асфальт. Подрядчик уже провел необходимые подготовительные работы. Любимый парк многих горожан обретает вторую жизнь под постоянным контролем специалистов городской администрации и лично главы Владивостока Олега Гуменюка.

Асфальтированию предшествует монтаж двух больших лестниц из гранита.

- У подрядчика, занимающегося возведением двух новых больших лестниц на месте старых и разрушенных, есть отставания по выполнению работ. Это связано с временными ограничениями поставки материалов, - доложили специалисты городского управления дорог и благоустройства главе города, который посетил парк Минного городка в ходе объезда строящихся объектов в дальневосточной столице.

Глава города подчеркнул, что все запланированные работы должны быть сданы, а к подрядчикам, нарушающим сроки, применены штрафные санкции. Работы приниматься и оплачиваться не будут до тех пор, пока подрядчики не устранят все возникающие замечания со стороны проверяющих.

Отметим, что в этом году в парке Минного городка проводится первый этап ремонтных работ – восстанавливаются сети ливневой канализации, лестницы, пешеходные зоны и дорога. Специалистам подрядных организаций предстоит возвести две большие гранитные лестницы и ещё пять бетонных с небольшим количеством ступеней, заасфальтировать дорогу и отремонтировать тротуары.

- Ремонт тротуаров выполнен на 50%. Уже подготовлено основание дороги под укладку асфальта. Полностью провести эти работы можно будет после того, как завершатся основные работы тяжелой техники, задействованной в возведении больших гранитных лестниц. В ближайшее время планируется заасфальтировать участки дороги, которые не прилегают к площадкам, где ведётся строительство лестниц, - добавили специалисты.

Подрядчик также рассказал, что поставка материалов ожидается уже на текущей неделе. Строители планируют приложить максимальные усилия, чтобы быстрее провести работы по возведению новых лестниц.