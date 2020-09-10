Дезинфекция подъездов продолжится

Во Владивостоке провели профилактическую дезинфекцию 38 подъездов жилых домов Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владивостоке на минувшей неделе провели профилактическую дезинфекцию 38 подъездов многоквартирных домов. Эта работа на постоянном контроле сотрудников городского управления содержания жилого фонда, и если выявляются факты недобросовестной санитарной обработки помещений, управляющим компаниям грозят серьезные штрафы: от 10 до 15 тысяч должностным лицам и от 30 до 50 тысяч рублей юридическим за некачественную дезинфекцию.

На минувшей неделе специалисты проверили 12 жилых домов по следующим адресам: ул. Гамарника, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, ул. Иртышская, 18, 20, 22, 24, 26. Оснований для составления материалов на управляющие организации о ненадлежащем санитарном состоянии мест общего пользования и придомовых территорий не выявлено.

Напомним, в регионе продлен режим повышенной готовности. В связи с этим управляющим компаниям Владивостока дано поручение продолжать мероприятия по дезинфекционной обработке мест общего пользования многоквартирных жилых домов. При этом средства на закупку моющих средств компенсируют из бюджета.

Глава города Олег Гуменюк рассказал, что специалисты мэрии готовы помогать жителям отстаивать свои интересы. В частности, консультировать их по всем юридическим моментам. К сведению, если у жителей возникают вопросы по работе управляющей организации и сама управляющая организация на них не отвечает и не реагирует, можно обращаться в управление содержания жилого фонда администрации города, официальные аккаунты мэрии в соцсетях или через электронную приемную.