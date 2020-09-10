Такси превратилось в груду металла. Смертельная авария произошла на глазах у приморцев

Трагедия разыгралась на глазах у очевидцев. Фото: dpscontol

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в приморском городе Уссурийск. По словам очевидцев, темный седан на всем ходу буквально протаранил малолитражку. Скорость была такая, что авто миновали тротуар, оказавшись на газоне. На месте ЧП сейчас работают оперативные службы города.

Седан протаранил малолитражку. Фото: dpscontol

Авария случилась на улице Ленинградская, недалеко от Уссурийского военного училища. По словам очевидцев, Infiniti M буквально вылетел с кольца и на всем ходу протаранил Toyota Aqua. Удар пришелся на сторону водителя. Малолитражка превратилась в груду металла. По предварительным данным, водитель погиб на месте ЧП, а для извлечения пасса;иров понадобилось гидравлическое оборудование.

В пресс-службе УМВД ГИБДД России по Приморскому краю отметили, что на данный момент подробности столкновения выясняются.

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