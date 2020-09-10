При корректировке бюджета Приморья предусмотрели средства на доплату за классным руководителям

Средства из федерального бюджета направят нескольким ведомствам Приморья Фото: Сергей БАЛАНОВ

В этом году корректировки в самый важный финансовый документ Приморского края внесли уже в восьмой раз. Изменения бюджета производятся из-за снижения доходов на фоне тяжелой экономической ситуации, обусловленной пандемией коронавируса.

— По состоянию на 1 сентября доходы консолидированного бюджета сократились уже на 9,2 миллиарда рублей. К сожалению, это сегодняшние реалии, с которыми мы не можем не считаться, и поэтому вносим изменения, — отметила председатель правительства Приморского края Вера Щербина, которая представила документ на заседании краевого Законодательного Собрания.

В измененном бюджете доходы составляют 143,4 миллиарда рублей, а расходы — 168,6 миллиарда. Сумма доходов была увеличена на 490 миллионов, хотя собственные доходы края уменьшились на 2,2 миллиарда. Это произошло благодаря тому, что объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета теперь увеличился на 2,7 миллиарда рублей. Всего же на потери доходов бюджета из федерального центра получено 3,1 миллиарда рублей.

— Это не окончательная цифра до конца года еще будут корректировки, — уточнила Вера Щербина.

Средства из федерального бюджета направят нескольким ведомствам. В частности Минобразования края получит 444 миллиона рублей на бесплатное горячее питание учеников начальных классов, а также вознаграждение за классное руководство педагогам. Здравоохранение дополнительно получит 234 миллиона рублей на стимулирующие выплаты и оплату отпусков медикам, работающим с больными COVID-19. Министерству лесного хозяйства добавили — 66,9 миллиона рублей на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

Что касается расходов краевого бюджета, они сокращены на 420,1 миллиона рублей. На 142,5 миллиона рублей уменьшились расходы министерства образования, в основном за счет замещения местных расходов на школьное питание федеральными средствами. Снизили расходы Министерству труда и социальной политики на 79,2 миллиона рублей с учетом уточненной фактической потребности в предоставляемых мерах социальной поддержки. Почти 191 миллион рублей сократили расходы министерства строительства.

СПРАВКА:

Падение доходов краевого бюджета происходит из-за снижения поступлений по налогам на прибыль организаций и по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, средства идут на федеральные и региональные меры поддержки бизнеса. Снизились и поступления по акцизам по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14