В Приморье последствия тайфуна Хайшен заставили МЧС эвакуировать село в Октябрьском районе

Тайфун Хайшен вызвал повышение уровня воды в реке Раздольная Фото: Анна ВИНОКУРОВА

Эвакуацию людей в Октябрьском районе Приморья проводят спасатели МЧС. Вывозить приморцев из их собственных жилищ пришлось из-за большого количества осадков которые принес с собой тайфун Хайшен. Они вызвали повышение уровня воды в реке Раздольная у села Синельниково-1, что вызвало угрозу подтопления жилых домов.

Спасатели не стали дожидаться момента, когда сельчан придется вытаскивать из домов через окна и сажать в плавсредства. Бойцы аэромобильных группировок Главного управления МЧС России по Приморскому краю и Амурского спасательного центра МЧС России начали подомовые обходы. Они беседуют с людьми и помогают им собрать все необходимое для временной эвакуации.

Для граждан оборудован пункт временного размещения в селе Покровка Октябрьского района. В эвакуации населения в общей сложности задействованы 46 человек, 11 единиц техники и 1 плавсредство, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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