Социальный блок станет центральным в предвыборной программе «Единой России»

Формирование социальной политики страны — основная задача «Единой России», отметил Дмитрий Медведев в ходе рабочего совещания об актуальных задачах партии в 2020-2021 годах. Концепция социального государства ляжет в основу народной программы «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

«Основу народной программы составят наказы граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики и доходов людей, мероприятия обновленных нацпроектов, а также реализация новых положений Конституции России», — сказал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» уже прорабатывает с Правительством и экспертным сообществом ряд инициатив, направленных на усовершенствование мер социальной поддержки граждан. Это справедливая оплата труда бюджетников и увеличение в их зарплате доли оклада до 70%, защита гарантированного дохода от взыскания за долги, обеспечение доступности лекарств и поддержка отечественных фармпроизводителей, бесплатное подключение граждан к газораспределительным сетям — сейчас это стоит сотни тысяч рублей — и реформирование служб занятости — в том числе, введение страхования от безработицы.

«По каждой из этих тем «Единая Россия» предложила конкретный набор проработанных решений и законодательных инициатив. В ходе совещаний с профильными министерствами нам удалось снять многие противоречия, которые сдерживали прохождение документов. Договорились, что часть предложенных законодательных инициатив примут уже в осеннюю сессию», — сказал Андрей Турчак.

В Правительстве поблагодарили «Единую Россию» за взаимодействие — в кабмине подчеркнули, что не только совместно с партией реализуют инициативы, которые готовит исполнительная власть, но и учитывают предложения партии, которые приходят из регионов. Это позволяет обратить внимание на те проблемы, которые волнуют граждан.

Один из таких вопросов — минимальный гарантированный доход граждан.

«Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода. Здесь имеется ввиду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. Пандемия коронавируса показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель Партии отметил, что в этот сложный период перед страной стоят серьезные вызовы, на которые нужно ответить «с честью».

«Единая Россия» как правящая партия должна предложить свои варианты решения важнейших проблем, которые волнуют всех наших граждан. Начиная от простых, бытовых и заканчивая государственными, на которых нужно концентрировать огромные ресурсы», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Первое заседание комиссии по подготовке народной программы «Единой России» пройдет в конце сентября, сообщил он.

Отметим, что в этом году фракция Партии в приморском парламенте внесла и поддержала ряд законопроектов социальной направленности. В рамках осенней сессии депутаты уделили внимание теме прожиточного минимума пенсионеров.

«В 2020 году фракция «Единой России» внесла законопроекты, которые запрещают продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. За минувший год единороссы рассмотрели и поддержали ряд региональных законопроектов - о предоставлении ряду категорий граждан путевок на санаторно-курортное лечение, о поддержке отдельных категорий населения по оснащению жилых помещений дымовыми пожарными извещателями, а также о компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лицам с хронической почечной недостаточностью. Мы считаем важным принятие законов, разработанных по поручению главы региона Олега Кожемяко и предоставляющих меры социальной поддержки для медработников. Это касается расширения категории получателей единовременной денежной выплаты и компенсации работникам медицинских организаций Владивостока расходов за наем жилого помещения в размере фактически понесенных расходов, но не более 30,0 тыс. рублей в месяц. В рамках осенней сессии мы уже рассмотрели законопроект, позволяющий увеличить прожиточный минимум пенсионера в Приморском крае на 2021 год на 6,7% и поднять его до 11502 рублей», - сообщил депутат Законодательного Собрания Приморского края, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Слепченко.