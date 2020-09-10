Из-за тайфуна "Хайшен" перестали работать таможенные пункты Краскино и Полтавка в Приморье

Таможенники готовы начать работать, как только это станет возможным Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Тайфун «Хайшен», оказавший влияние на погоду Приморского края, сумел прервать работу двух пунктов пограничного пропуска между РФ и КНР.

Автомобильные таможенные посты Краскино и Полтавка подтоплены паводком. В воде оказалась инфраструктура пунктов пропуска, подъездные пути, а также непогодой повреждены линии электропередачи, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

Как рассказал заместитель начальника таможенного поста Полтавка Сергей Ли, река Гранитная вышла из берегов, залив подъездные пути. Пропуск транспортных средств на АПП сейчас не ведется.

АПП Краскино остался без света, кроме того, нарушена ведомственная связь.

— Деятельность пункта пропуска приостановлена на неопределенное время. Идут восстановительные работы, — сообщил представитель пресс-службы.

Отмечается, что все таможенники находятся на своих рабочих местах и готовы возобновить деятельность сразу, как только это станет возможным.

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