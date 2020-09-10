Опять чуть меньше, чем вчера: среднесуточное количество зараженных COVID-19 снижается

С 55 приморцев диагноз "коронавирус" был снят за последние сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие 24 часа в Приморье медики подтвердили наличие коронавируса еще 70 жителей края. Таким образом, общее количество людей, инфицированных COVID-19, с момента появления заболевания в регионе составило 10354 человека.

Цифра выглядит внушительно, но становится менее пугающей, если понимать, что это лишь 0,5% от общего числа жителей Приморья. К тому же 83% из числа выявленных зараженных — 8685 человек — уже от коварного вируса вылечились. С 55 приморцев диагноз «коронавирус» был снят за последние сутки.

Новых летальных исходов, связанных с этой болезнью, вчерашний день не принес. Скорбный список приморцев, погибших от инфекции, включает на сегодня 109 имен.

Не снижается интенсивность работы административных комиссий, выявляющих на территории Приморья нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Сутки понадобились членам комиссий, которые работают в связке с сотрудниками МВД и Росгвардии, чтобы провести проверку 2043 различных объектов. Мониторинг провели в точках торговли и общепита, общественном транспорте, включая такси, туристических базах и пляжах и т. д.

По найденным нарушениям составлено 76 административных протоколов, в суд направлено 52 протокола.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать требования Роспотребнадзора, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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