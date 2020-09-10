Подарочные издания о героях-дальневосточниках Великой Отечественной войны Сбербанк передал в библиотеки Приморья

Два подарочных издания «Энциклопедия Победы. Приморье в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Герои Победы. Дальний Восток» пополнили фонды библиотек Приморья. Книги выпущены при поддержке Сбербанка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В историографии ВОВ мало изданий о вкладе дальневосточников в общее дело Победы. Благодаря региональным ветеранским сообществам удалось собрать уникальную информацию о героических подвигах приморцев, боевом пути воинских частей Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота, которые стали основой книг. Иллюстрации позволят читателям прикоснуться к письмам и телеграммам солдат, полистать газеты военных лет, увидеть молодых фронтовиков, которые подарили нам Мир.

«Заглянуть в историю родного Приморья и Дальнего Востока, увидеть фронтовиков и тружеников тыла людей очень ценно. На страницах изданий - секретный авиазавод в глубинке Приморья, будни Дальзавода, трудовые победы рыбаков или колхозников. Думаю, книги вызовут живой интерес у читателей, ведь здесь – истории наших отцов и дедов, их фронтовые друзья и коллеги» - отметил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

«Издания “Герои Победы. Дальний Восток” и “Энциклопедия Победы. Приморье и приморцы в годы Великой Отечественной войны” действительно уникальны. Эти книги дополнят нашу коллекцию о дальневосточниках и приморцах, которые ушли на фронт во время Великой Отечественной войны или трудились в тылу, об их вкладе в дело общей Победы. Теперь книга доступна и жителям Владивостока и Приморского края. Приглашаем в библиотеки города», - поделилась Наталья Семенова, и.о. директора Владивостокской Централизованной библиотечной системы.

Более 2000 экземпляров Сбербанк передал в школы, учебные заведения, воинские части Министерства обороны, Тихоокеанского флота, пограничных войск, подразделения УМВД России и ветеранские организации Приморского края.