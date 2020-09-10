Призы за знания. «Единая Россия» наградила слушателей радио «Комсомольская правда»

Виталий выиграл беспроводные наушники Фото: Сергей БАЛАНОВ

Читатели и слушатели «Комсомольской правды» во Владивостоке с пользой отметили День флага 22 августа, а некоторые смогли выиграть ценные призы благодаря своим знаниям, интуиции и умению быстро дозваниваться в эфир.

Напомним, российский триколор, представляющий собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос, был поднят в современной России 22 августа 1991 года. Именно с тех пор мы и отмечаем эту дату как День флага.

В этом году отметить важную дату мы решили интерактивом: совместно с приморским региональным отделением партии «Единая Россия» провели розыгрыш призов в прямом эфире, а самой викторине предшествовала серия публикаций в газете «Комсомольская правда» с познавательной информацией и любопытными фактами о флаге Российской Федерации.

Например, знаете ли вы, что однажды триколор попал в книгу рекордов, и это – благодаря Владивостоку. Да, российский флаг отметился в Книге рекордов Гиннеса: в 2013 году во время флешмоба «Я люблю Владивосток» жители и гости города составили самое большое живое изображение флага – 707 метров длиной. Более 24 тысяч участников сделали это в День города прямо на Золотом мосту.

Новые знания должны приносить пользу, поэтому в пятницу, 21 августа, накануне праздника на радио «Комсомольская правда Приморье» прошел специальный эфир, во время которого слушатели дозванивались в студию и отвечали на вопросы. На кону были призы от «Единой России» - зонт-трость, термос, беспроводные наушники, планшет и фитнес-браслет.

В результате мы получили десятки звонков, причем нельзя сказать, что викторина была легкой. Порой ответить правильно на вопрос получалось у слушателей лишь с третьего раза. Так что призы достались заслуженно, за знания и эрудицию. Мы благодарим всех слушателей, принявших участие в викторине, и партнера акции «Единую Россию»!

А тем временем подарки уже нашли своих обладателей – вручение призов прошло в редакции «Комсомольской правды во Владивостоке».

Алексей получил в подарок зонт-трость Фото: Олег БЕЛОВ

Сергею за правильный ответ достался термос Фото: Олег БЕЛОВ

Елизавета и ее новенький планшет Фото: Олег БЕЛОВ

Кстати, проверить свои знания о флаге Российской Федерации можно прямо сейчас на сайте dv.kp.ru, где мы запустили интерактивную викторию, отобрав для нее 10 самых интересных вопросов. Проверьте свои знания по ссылке.

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