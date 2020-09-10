"Полосатого" шествия в День тигра во Владивостоке не будет

В "тигрином" шествии во Владивостоке ежегодно принимает участие множество людей Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Традиционный для Владивостока «День амурского тигра», 27 сентября, в этом году жители Приморья будут отмечать без любимого карнавального шествия. Корректировки в празднование внесла эпидемия коронавируса: Роспотребнадзор порекомендовал организаторам — Центру «Амурский тигр» и Администрации Владивостока — отказаться не только от «полосатого» маскарада, но и от проведения праздничного концерта.

— Нам очень непросто далось это решение, ведь эти составляющие нашего праздника очень полюбились жителям Владивостока и гостям города, в них участвовали с большим желанием и удовольствием десятки тысяч людей. Но, к сожалению, мы были вынуждены отказаться от их проведения, так как любые массовые мероприятия в сложившейся обстановке чреваты высоким риском распространения опасного заболевания, а для нас нет ничего важнее, чем здоровье и жизни людей, — прокомментировал решение генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Однако обычные участники «Дня амурского тигра»: коллективы детских садов, школ, творческие коллективы и спортивные команды смогут на этот раз продемонстрировать свою любовь к хозяину тайги дистанционно. Организаторы предлагают всем принять участие в конкурсе видеороликов «Мой День тигра». Для этого нужно прислать в адрес Оргкомитета видео с каким-нибудь действием, посвященным сохранению амурского тигра и среды его обитания. Ну и, конечно, заявку на участие.

Ролики — победители конкурса в четырех номинациях появятся на сайте Центра «Амурский тигр», а на их основе будет смонтирован документальный фильм, который потом будут демонстрировать на различных мероприятиях.

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