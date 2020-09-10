Стать первым пассажиром электробуса во Владивостоке можно будет в пятницу, 11 сентября

Два электробуса были закуплены мэрией Владивостока весной 2020 года Фото: Администрация Владивостока

Пресс-служба администрации столицы Приморья сообщила «КП-Владивосток» о том, что два электробуса, закупленные властями города весной этого года, наконец, выйдут на работу на улицах города в пятницу, 11 сентября.

По информации пресс-службы, в 10 часов на центральной площади города автобусы, оснащенные электродвигателями, возьмут в свои салоны журналистов, которых прокатят до остановки на улице Спортивной. Там электробусы развернутся и уже в качестве городского транспорта начнут свой рабочий день на маршруте № 90 «Площадь Борцов Революции — Луговая — Спортивная — Площадь Борцов Революции».

Автобусный маршрут №90 во Владивостоке Фото: Яндекс.Карты

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