Приморье сокращает койки для пациентов с коронавирусом

Занятость коек, развернутых для лечения пациентов с COVID-19, в Приморье сократилась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К функционированию в соответствии с задачами, для которых их изначально и создали, начинают возвращаться лечебные учреждения Приморского края, которые во время роста заболеваемости COVID-19 были переориентированы на борьбу с новым вирусом.

СПИД-центр Владивостока и Краевой клинический кожно-венерологический диспансер уже сократили количество койко-мест, обустроенных в их стенах специально для пациентов с коронавирусом.

— Занятость коек, развернутых для лечения пациентов с подозрением на наличие COVID-19 или с коронавирусной инфекцией, сократилась с 65% до 50%, — сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Тамара Курченко.

По словам замминистра, прежде всего к сокращению коечного фонда будут стремиться в монопрофильных медицинских учреждениях.

Министерство здравоохранения края информирует, что с начала эпидемии коронавируса в больницах региона развернули 1848 койко-мест для пациентов с COVID-19. К настоящему моменту уже убрали 370 из них. 1478 коек по-прежнему обслуживают жителей края, имеющих подозрения или уже подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Приморье за все время пандемии выявили 10354 человек с коронавирусной инфекцией, 8685 приморцев от нее вылечились, 109 умерли.

Напоминаем, в крае до особого распоряжения действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах скопления людей и «социальная дистанция» между гражданами.

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