Гражданка Узбекистана из Владивостока переводила деньги террористам в Сирии. Видео

Могухил Примова, отсылавшая деньги террористам, 6 лет прожила во Владивостоке. Скриншот видео Instagram antiterror_pk

Антитеррористическая комиссия Приморского края обнародовала в своем аккаунте Instagram видео с осужденной на 8 лет гражданкой Узбекистана, с 2012 года проживавшей во Владивостоке. Женщина получила срок за содействие террористической деятельности.

Как рассказывает сама Мохигул Примова, она познакомилась в соцсети «Одноклассники» с мужчиной, находившимся в Сирийской Арабской Республике, который поведал ей о войне в Сирии и нуждающихся в помощи людях. Гражданка Узбекистана прониклась состраданием и перечислила на нужды страдающих сирийцев 90 тысяч рублей. Однако эти деньги были потрачены сетевым знакомцем, который оказался приверженцем радикальных течении Ислама, на покупку оружия.

Надо сказать, что Примова была осуждена еще 11 июня 2019 года Дальневосточным окружным военным судом. Именно тогда по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» сострадательная иностранка получила 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В январе 2020 года Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации оставила апелляцию осужденной без удовлетворения. Это произошло, потому что коллегия, рассмотрев представленные материалы, убедилась, что женщина переводила деньги в 2018 году через платежные терминалы на QIWI Кошелек 6 раз и при этом знала, что средства идут человеку, состоящему в запрещенной в России террористической организации, и будут использованы для покупки оружия.

Надо заметить, что 8 лет - минимальный срок, который предполагает эта статья. Суд учел и то, что женщина явилась к правоохранителям с повинной и ранее не имела судимостей, и то, что у нее есть двое малолетних детей, и способствование расследованию уголовного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14