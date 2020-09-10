Прививка от гриппа актуальна как никогда

В медицинских палатках прививку сделают бесплатно. Фото: Александр САФРОНОВ

В Приморье стартовала прививочная кампания против гриппа. Бесплатная вакцинация будет продолжаться до 1 ноября. Получить инъекцию с вакциной можно в территориальной поликлинике по месту жительства, в ФАПах, врачебных амбулаториях. На предприятиях края, в отдаленных селах организована работа мобильных прививочных бригад. В крупных городах работают специальные палаточные пункты. Профилактический укол сделают всем желающим при наличии паспорта.

- Каждая установленная палатка работает по принципу выездной прививочной бригады. Все специалисты, с кем контактирует пациент в палатке, являются квалифицированными медицинскими работниками бюджетного медучреждения, в территориальном ведении которого установлена палатка. Например, в палатках на Спортивной набережной и на центральной площади Владивостока работает медперсонал поликлиники №1, - отметила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка.

Шесть специальных палаток уже работают во Владивостоке, по две - в Находке и Уссурийске, одна - в Артеме, а также два пункта внутри торговых центров Владивостока - «Калина Молл» и «Седанка Сити». В этом году в Приморье планируется привить 1,1 миллиона детей и взрослых, или более 60 процента населения края.

Вакцинация - дело добровольное. Однако, как отмечают медики, в этом сезоне высока вероятность циркуляции одновременно и гриппа, и коронавируса, что существенно повышает опасность инфекции. Поэтому важно соблюдать меры личной безопасности, в которые входят масочный режим и соблюдение «социальной дистанции» в общественных местах.