Жители края могут укреплять здоровье плаванием

В бассейнах предусмотрены перерывы на дезинфекцию. primorsky.ru

Оперативный штаб Приморского края разрешил возобновить работу бассейнов. Открыться они смогут при соблюдении требований Роспотребнадзора. Для возобновления деятельности владельцам бассейнов нужно письменно уведомить министерство физической культуры и спорта Приморского края о готовности к открытию, а также успешно пройти мониторинг на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

В частности, максимальное количество посетителей бассейнов одновременно не должно превышать 50 процентов от общей вместимости. Учреждениям также необходимо разработать графики посещения и установить перерывы между сеансами для проведения санитарной обработки и дезинфекции.

Однако деятельность детских спортивных секций по водным видам спорта пока остается под запретом. Также придется воздержаться от уроков плавания в рамках физкультуры. По словам министра образования Приморского края Натальи Бондаренко, педагоги могут проводить занятия сухим плаванием, которые подразумевают выполнение определенных упражнений на суше и также являются важной частью силовой подготовки.

- У нас, как правило, в сентябре и октябре регистрируются вспышки заболевания гриппом, и объединение детей из разных школ может усугубить обстановку. Поэтому будем на протяжении двух недель мониторить ситуацию, чтобы потом плавно перейти к началу занятий в учреждениях дополнительного образования и спортивных секциях, - пояснил глава региона Олег Кожемяко.

Напомним, в регионе сохраняется режим повышенной готовности, предусматривающий соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» в общественных местах.