Режим повышенной готовности в Приморье стал бессрочным

Число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 10 тысяч человек. Фото: Игорь НОВИКОВ

Режим повышенной готовности на территории Приморского края будет действовать до особого распоряжения. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора, ежедневно в Приморье продолжают регистрировать около 80 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 10 тысяч человек.

- По случаям регистрации заболеваемости COVID-19 Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проводятся эпидемиологические расследования по установлению причин и выявлению источников заболевания, также проводятся мероприятия, направленные на предупреждение выноса инфекции из очагов, - госпитализация и изоляция больных, носителей и лиц, находившихся с ними в тесном контакте. В очагах проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия в порядке, установленном санитарным законодательством, - заявила главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

В связи с напряженной ситуацией в ходе заседания регионального штаба принято решение о продлении ограничений на проведение массовых мероприятий. Исключение составляют работа зоопарков и кинотеатров, проведение экскурсий и некоторых других досуговых видов деятельности. С полным их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте правительства Приморского края primorsky.ru.

Жители края должны с полной ответственностью выполнять противоэпидемические требования, в которые входят масочный режим и «социальная дистанция». Контроль за соблюдением этих и других правил, предусмотренных режимом повышенной готовности, в Приморском крае осуществляют административные комиссии, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии.