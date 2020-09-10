У приморских школьников высокий иммунитет к COVID-19

Школьный персонал обязан соблюдать масочный режим. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

В Приморье прошло исследование уровня коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Анализ сдавали добровольцы всех возрастных групп на базе 19 медучреждений края. Заключение сделали ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

- Наиболее стойкая защитная реакция на COVID-19 сформировалась у школьников в возрастной группе от 14-17 лет - 28 процентов, в возрасте от 7 до 13 лет - 23 процента, наименьшая - среди людей в возрасте 18-29 лет - 19,6 процента, - рассказала заместитель главного государственного санитарного врача Приморья Светлана Морозова.

Тем не менее школам Приморья предписано вести образовательный процесс плавно, не перегружая учеников в начале учебного года. Учащимся младшей школы рекомендуется проводить не более трех уроков в день продолжительностью до 35 минут каждый, средней и старшей - не более семи до 40 минут каждый. Все образовательные учреждения получили подробные рекомендации от краевого министерства образования по организации рабочего процесса.

Санитарные нормы не обязывают педагогов и детей носить медицинские маски во время уроков. Однако охранники, работники пищеблока, дежурные педагоги и администраторы должны использовать средства индивидуальной защиты в течение рабочего дня.

На входах в школы необходимо организовать температурный контроль, который будет обязателен и для педагогов, и для детей. Все сотрудники школ обязаны соблюдать «социальную дистанцию» между собой, в том числе в учительских и библиотеках. Мероприятия, подразумевающие встречу большого количества людей, в частности педсоветы и родительские собрания, следует проводить только в режиме онлайн.