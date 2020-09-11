«Как не жалко, им машины с неба падают?» в Ливадии «Ленд Круизер» припарковался в море

Фото: instagram.com/dk125_vl

Паблик «Дорожный контроль» в Инстаграме опубликовал фотографию из Ливадии, где водитель внедорожника «Тойота Ленд Круизер», видимо, подъехал слишком близко к морю и застрял в воде.

- Приморский край, Ливадия, 2-ой пляж, за гребешком, наверное, приехал, - таким комментарием сопроводили фото авторы поста.

Подписчики шутят, что если до этого на берег штормом выбрасывало морепродукты и катера, то теперь дошла очередь до дорогих внедорожников.

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