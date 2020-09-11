Стали известны участники гастрономического фестиваля Taigafest во Владивостоке

Дикоросы, речная рыба, дичь, мед и орехи — это те продукты, которым будут отдавать предпочтение, создавая блюда для фестиваля Taigafest. Фото предоставлено организаторами фестиваля
В ежегодном гастрономическом фестивале Taigafest — 2020 примут участие минимум 15 ресторанов Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и Артема. Ресторанный праздник вкуса продлится одиннадцать дней, с 17 по 27 сентября.
Как заявляют организаторы, шефы ресторанов-участников уже разрабатывают специальные блюда, сочетают вкусовые нюансы, чтобы познакомить гостей фестиваля со вкусами и ароматами тайги. Дикоросы, речная рыба, дичь, мед и орехи — это те продукты, которым будут отдавать предпочтение повара, создавая кушанья для фестиваля. Как и в предыдущие годы, стоимость таежного сета составит 888 рублей.
Участники фестиваля Taigafest
— Паназиатский ресторан Zuma,
— Фермерский ресторан Ogonёk,
— Ресторан Syndicate-Port Cafe,
— Ресторан Svoy,
— Ресторан «Охотный двор»,
— Рестораны Tokyo (Tokyo More, Tokyo ост. Дальзавод, г. Владивосток, рестораны в г. Артем и г. Уссурийск),
— Ресторан Gastroli Grill,
— Ресторан «Миллионка»,
— Паб Brugge Pub,
— Итальянский ресторан PastaMORE,
— Гастробар Gusto,
— Сеть кафе Dumpling Republic,
— Ресторан «Цех»
— Ресторан «Амур» (г. Хабаровск)
— Ресторан «Эхо» (г. Хабаровск)
Нынешний фестиваль включает в себя не только ресторанную программу, но и ярмарку «Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020». Ярмарка откроется 19 сентября и продлится до 3 октября. Приобрести таежные продукты можно будет на площадке между улицей Семеновская и улицей Адмирала Фокина.
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