Стали известны участники гастрономического фестиваля Taigafest во Владивостоке

Дикоросы, речная рыба, дичь, мед и орехи — это те продукты, которым будут отдавать предпочтение, создавая блюда для фестиваля Taigafest. Фото предоставлено организаторами фестиваля

В ежегодном гастрономическом фестивале Taigafest — 2020 примут участие минимум 15 ресторанов Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и Артема. Ресторанный праздник вкуса продлится одиннадцать дней, с 17 по 27 сентября.

Как заявляют организаторы, шефы ресторанов-участников уже разрабатывают специальные блюда, сочетают вкусовые нюансы, чтобы познакомить гостей фестиваля со вкусами и ароматами тайги. Дикоросы, речная рыба, дичь, мед и орехи — это те продукты, которым будут отдавать предпочтение повара, создавая кушанья для фестиваля. Как и в предыдущие годы, стоимость таежного сета составит 888 рублей.

Участники фестиваля Taigafest

— Паназиатский ресторан Zuma,

— Фермерский ресторан Ogonёk,

— Ресторан Syndicate-Port Cafe,

— Ресторан Svoy,

— Ресторан «Охотный двор»,

— Рестораны Tokyo (Tokyo More, Tokyo ост. Дальзавод, г. Владивосток, рестораны в г. Артем и г. Уссурийск),

— Ресторан Gastroli Grill,

— Ресторан «Миллионка»,

— Паб Brugge Pub,

— Итальянский ресторан PastaMORE,

— Гастробар Gusto,

— Сеть кафе Dumpling Republic,

— Ресторан «Цех»

— Ресторан «Амур» (г. Хабаровск)

— Ресторан «Эхо» (г. Хабаровск)

Нынешний фестиваль включает в себя не только ресторанную программу, но и ярмарку «Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020». Ярмарка откроется 19 сентября и продлится до 3 октября. Приобрести таежные продукты можно будет на площадке между улицей Семеновская и улицей Адмирала Фокина.

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