Первый день проезд бесплатный: во Владивостоке на линию вышли электробусы

Во Владивостоке заработали электробусы, сегодня для всех пассажиров проезд бесплатный. Фото: Кристина ГРИН

Сегодня, 11 сентября, во Владивостоке вышли на линию два электробуса. После первого пробного заезда от центральной площади до Луговой улицы они начнут свое полноценное движение по маршруту №90.

Кстати, в первый день запуска нового для Владивостока вида транспорта, проезд в нем будет бесплатным, таким образом каждый человек сможет по достоинству оценить новые электробусы.

Они отечественного производства, собраны в 2019 году. Каждый электробус вмещает до 85 пассажиров, оборудованы печкой для отопления и кондиционером. В них также установлена система ГЛОНАСС и специальное светодиодное табло, кроме того предусмотрен специальный пандус для маломобильных пассажиров.

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