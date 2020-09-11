Похищение и заказное убийство предотвратила полиция во Владивостоке

Похитителей взяли с поличным, когда связанного мужчину грузили в багажник автомобиля Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция Владивостока получила информацию о том, что неустановленная группа лиц собирается похитить и убить 50-летнего мужчину, уроженца одной из среднеазиатских республик.

В лесополосе в районе бухты Емар в пригороде Владивостока сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска краевой полиции организовали засаду. Преступников задержали в момент, когда они загружали в машину человека, руки и ноги которого были связаны скотчем, а во рту находился кляп.

Задержанные оказались участниками организованной межэтнической преступной группы, выходцами из среднеазиатских республик и северо-кавказского региона. Преступникам от 35 до 50 лет. Взят под стражу и заказчик похищения.

Собранные полицейскими материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору можно попасть за решетку на срок до 12 лет.

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