Энергетики ремонтируют энергообъекты, поврежденные тайфунами

Приморские электрические сети ремонтируют энергообъекты, пострадавшие в период тайфунов «Майсак» и «Хайшен». Специалисты оценивают размер ущерба, устраняют повреждения, причиненные стихией.

Наибольшее количество отключений и повреждений линий электропередачи произошло в сельской местности. Очень много деревьев на ЛЭП 0,4 кВ упали с дворовых и придворовых территорий потребителей. В сельской местности именно это чаще всего становилось причиной повреждений линий.

Стоит отметить, что для приморских энергетиков чистка просеки и содержание собственниками земельных участков с обременением в виде охранных зон ЛЭП один из самых острых вопросов эксплуатации энергообъектов. Собственники игнорируют свои обязательства, выражают активное недовольство действиями энергетиков по чистке просек на придомовых территориях.

Энергетики займутся вырубкой деревьев под линиями электропередачи в населенных пунктах. Также уже начаты работы по капитальному ремонту линии 10 кВ, питающей с. Камышовое в Хасанском районе, линий 6 кВ в поселке Смоляниново, идет осмотр вкюченных энергообъектов, проводится их дефектовка. В районе с. Угловое, с. Подъяпольск, п. Тавричанка энергетики чистят просеку и ремонтируют провод. В Партизанске и Партизанском районе выполняют ремонт линий с заменой опор и провода.

Бригады оснащены всеми необходимыми материалами для проведения восстановительных работ. Безопасное выполнение восстановительных работ на линиях потребует их отключения. Информация о перерывах в электроснабжении будет передаваться через администрации поселений.

Вместе с приморскими энерегетиками будут работать сводные бригады из других филиалов ДРСК. Они остаются на территории Приморского края в качестве дополнительных сил при проведении ремонтных работ.