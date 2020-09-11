Более 400 ветеранов Приморья обеспечены пожизненной безлимитной сотовой связью

В Приморье подошла к концу акция по вручению мобильных телефонов ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченная к 75-й годовщине Победы в ВОВ. Средства связи получили более 400 фронтовиков на территории всего региона – теперь они обеспечены бесплатной мобильной связью до конца жизни. Акция проводилась в рамках реализации партийного проекта «Историческая память».

Аппараты от мобильной бригады помощи оснащены крупными кнопками, громким звуком и удобны в обращении для людей преклонного возраста.

Напомним, что в начале текущего года «Единая Россия» поддержала инициативу Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» об организации шефства над фронтовиками и обеспечении мобильными телефонами каждого из них. В свою очередь, Министерство связи и массовых коммуникаций при участии сотовых операторов обеспечили их пожизненной безлимитной мобильной связью.

Как отмечает краевой координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Алеко, вручая мобильные телефоны ветеранам, активисты провели с каждым из фронтовиков инструктаж, рассказав, как пользоваться средствами связи, и выдали им ручные памятки по эксплуатации устройств.

«Для современного человека очень важно быть на связи, но, к сожалению, не у всех есть возможность приобрести мобильные телефоны. Но теперь можно с уверенностью сказать, что наши ветераны по всей стране обеспечены сотовой связью и открыты для общения с их родственниками и сослуживцами – в том числе, с теми, которые проживают в других регионах. Также, хочу отметить, в аппаратах есть номера телефонов муниципальных социальных служб и волонтеров, к которым могут обратиться с любой просьбой фронтовики», - сообщила Анна Алеко.