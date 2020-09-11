Роспотребнадзор: снимать ограничения со школьного дополнительного образования в Приморье рано

Роспотребнадзор ведет мониторинг школ Приморья Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Специалисты Роспотребнадзора Приморья, основываясь на последних данных, пришли к выводу, что профилактика коронавируса и санэпидмероприятия по борьбе с ним не потеряли своей актуальности в части ограничений на работу учреждений дополнительного школьного образования.

— Роспотребнадзор с 1 сентября ведет мониторинг ситуации по учебным учреждениям. Однако по итогу первых двух учебных недель выводы делать рано. Первая неделя традиционно показывает не полную загруженность учебных классов. Поэтому мониторинг продлим еще на неделю. По его итогу сможем сделать заключение — готов ли Приморский край к открытию учреждений дополнительного образования, — заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Елена Аббасова.

Таким образом ожидать возобновления деятельности учреждений допобразования можно не ранее конца сентября.

В целом же в сентябре работники регионального надзорного ведомства констатируют стабилизацию обстановки по COVID-19. Однако отмечают, что количество среднесуточно выявляемых зараженных снизилось несущественно — до 4,2% при общем числе проходящих тесты 13-14 тысяч в неделю.

По данным Роспотребнадзора, коэффициент распространения вируса в регионе остается на уровне 0,94-0,96%. Такие цифры не дают возможности начать третий этап снятия ограничений.

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Люди должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе «масочный режим» в местах скопления людей и «социальную дистанцию» в 1,5 метра.

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