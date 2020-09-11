56 организаций вновь были закрыты в Приморье за нарушения санитарных правил

Число умерших в Приморском крае от COVID-19 остается прежним - 109 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Впервые с 16 июля в Приморском крае выявили за последние 24 часа менее 70 новых зараженных COVID-19. На очередном совещании краевого оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса было заявлено о стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе.

— За истекшие сутки в крае зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом количество заболевших — 10422 человека, — сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

За тот же период 81 житель Приморья выбыл из списка инфицированных. В общей сложности за время с начала пандемии в крае уже выздоровели 8766 человек.

Двое суток власти региона сообщают об отсутствии летальных исходов от новой болезни. Число умерших от COVID-19 остается прежним — 109 человек.

Губернатор края Олег Кожемяко в ходе совещания заявил, что несмотря на стабилизацию ситуации с заболеванием, контроль за соблюдением санитарных правил, как и раньше должен оставаться жестким. Глава региона вновь подчеркнул, что нарушители режима должны наказываться вплоть до закрытия предприятий и организаций.

Кожемяко поручил собрать вместе руководителей торговых сетей и других предприятий сферы услуг для населения и напомнить им об обязательности выполнения установленных правил.

В свою очередь Татьяна Детковская доложила о том, что административные комиссии провели в Приморье 221 внеплановую проверку, по итогам которых составлено 269 протоколов об административных правонарушениях. В 56-ти случаях судебные органы приостановили работу организаций, а 19-ти Предприятиям пришлось выплатить штрафы на общую сумму 928 тысяч рублей.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. В обязательном порядке соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей и сохранение «социальной дистанции» в 1,5 метра.

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