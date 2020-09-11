Осторожно псевдоброкеры: Сбербанк спас свыше 1 миллиарда рублей своих клиентов от мошенников.

Свыше 850 млн рублей средств клиентов спас Сбербанк от мошенников, действующих под видом брокеров. Также он смог остановить выдачу более 600 кредитов для псевдоинвестирования на 190 млн рублей.

Как сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, банк в прошлом году разработал AI-модель и алгоритмы фрод-мониторинга для помощи клиентам, попавшим на удочку псевдоброкеров. Благодаря этому удалось предотвратить переводов на более чем на 850 млн рублей, а также остановить выдачу более 600 кредитов для «инвестирования» на общую сумму 190 млн рублей, которые клиенты собирались отдать мошенникам.

По словам Станислава Кузнецова, повышение финансовой грамотности и киберкультуры — одно из главных направлений борьбы с социальной инженерией. Ко второму кварталу этого года объем мошенничества по направлению «псевдоброкеров» удалось сократить почти на 80%.