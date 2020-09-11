Черную икру на 2,2 миллиона рублей привез на продажу на такси житель Приморья

36 килограммов осетровой икры стоимостью 2,2 миллиона рублей хотел продать житель Приморья. Фото: пресс-группа Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Пограничники совместно с Росгваргией помешали продать крупную партию икры осетровых рыб, занесенных в Красную книгу РФ. Стоимость икры составила более 2,2 миллиона рублей, сообщила в пятницу, 11 сентября, пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«Житель Приморья приобрел в Хабаровском крае икру рыб осетровых пород и планировал перепродать в дальневосточной столице. На сделку он приехал на такси, в багажнике которого находилось 72 пол-литровые пластиковые емкости с черной икрой общим весом 36 килограммов, — сообщает ведомство.

По данным пресс-службы, документы, подтверждающие законность происхождения икры, задержанный гражданин представить не смог.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Мужчина может лишиться свободы на срок до 3 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

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