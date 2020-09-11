МЧС Приморья сообщило о стабилизации паводковой ситуации

Спасатели МЧС готовились к удару стихии заранее. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

О стабилизации паводковой ситуации в регионе сообщило главное Управление МЧС России по Приморскому краю. Как прогнозируют специалисты, дальнейший рост уровня воды на реках Уссурийского городского округа не ожидается. Начался постепенный спад.

Сообщается, что благодаря превентивным мероприятиям, которые спасатели и взаимодействующие с ними ведомства провели до очередного удара стихии, удалось свести к минимуму неблагоприятные последствия плохой погоды в нескольких муниципальных образованиях края.

По состоянию на 14 часов на территории 4-х муниципальных образований в Хасанском, Пограничном, Ханкайском муниципальных районах и Уссурийском городском округе наблюдаются переливы дорог. Там несут дежурство сотрудники МЧС и ГИБДД.

На территории Лесозаводского и Уссурийского городских округов отмечается подтопление нескольких придомовых территорий.

Всего к ликвидации последствий привлечены более 512 человек, 164 единицы техники, 16 плавсредств, в том числе от МЧС России 175 человек, 29 единиц техники, 11 плавсредств, сообщает пресс-служба ведомства.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю функционирует оперативный штаб. Аэромобильные группировки, находившиеся в наиболее проблемных районах региона для ликвидации последствий тайфунов «Майсак» и «Хайшен», постепенно возвращаются в пункты постоянной дислокации.

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