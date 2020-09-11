Официально вступил в должность мэра Находки Тимур Магинский

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Находки Тимур Магинский на торжественной церемонии Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил нового мэра Находки с избранием. Тимур Магинский официально вступил в должность главы Находкинского городского округа сегодня, 11 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, в торжественной церемонии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Приморья и Думы Находки, руководители предприятий города, общественность.

Магинский принял присягу главы Находкинского городского округа, после чего председатель Думы Находки Александр Киселев вручил ему удостоверение мэра.

Тимур Магинский стал вторым по счету иногородним мэром Находки в постсоветской истории города. Первым был, родившийся в Украине, Олег Колядин. Магинский уроженец Камчатки, где он сумел подняться по карьерной лестнице до поста заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

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