Сразу 13 летних домиков для отдыхающих украли на приморском курорте Андреевке

Хасанский район Приморья не зря считается курортным. Фото: Дмитрий Ефремов

Партию летних домиков стоимостью с несколько миллионов рублей украли в самом курортном районе Приморью Хасанском. С заявлением о похищении своего имущества 8 сентября в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что 13 деревянных домиков исчезли с ее земельного участка в селе Андреевке.

По информации источника VL. ru в правоохранительных органах, домики летом использовались для отдыха туристов и местных жителей, но с наступлением первых осенних дней, хозяйка их заперла и оставила без присмотра.

Вполне понятно, что «операция» по похищению сразу 13 крупных объектов требовала определенного времени и техники для вывоза похищенного.

Владелица украденного оценила стоимость каждого домика в сумму превышающую 200 тысяч рублей, соответственно, ущерб, нанесенный гражданке, составил не менее 2,6 миллиона рублей. По факту кражи с причинением крупного ущерба полиция начала проверку. Устанавливаются личности подозреваемых в преступлении.

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