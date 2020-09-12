Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 12 сентября 2020: облачно, местами дожди

Сегодня, 12 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха 15...23°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха 19...21°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха 20...22°C.

В Находке переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха 18...20°C.

Температура воды в Амурском заливе 20°C, в бухте Находка 18°C, в заливе Посьета 20°C.