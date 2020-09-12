В Приморье выявлен еще 71 случай заражения короновирусной инфекцией

В приморском крае продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19. Так за прошедшие сутки официально подтвержден еще 71 случай заражения коронавирусной инфекции. Всего же в Приморье с начала эпидемии заболели 10493 человека.

Вместе с тем на минувший день из ковидных госпиталей выписан 101 человек. Всего справилось с инфекцией 8867 пациентов.

Новых летальных случаев нет, всего умерло от COVID-19 в регионе 109 жителей.

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