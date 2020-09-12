Завершены поиски пропавшего без вести в Приморье 13-летнего Кирилла Ульянова

Ориентировка на Кирилла, которую распространили волонтеры.

В Приморье завершены поиски пропавшего без вести 13-летнего Кирилла Ульянова. Подросток 10 августа вышел из дома в Находке и бесследно пропал.

Все произошло вечером, примерно в 17:30 Кирилл вышел из дома, расположенного по улице Подъемной. Спустя некоторое время родители стали переживать, что Кирилл не вернулся домой вовремя. Ну а когда стало ясно, что подросток пропал, они обратились за помощью к полицейским. К поискам Кирилла подключились волонтеры ПРОО "Примпоиск".

Информации о Кирилле было не так уж и много: рост 175-180 см, худощавое телосложение, темно-русые коротко стриженые волосы, карие глаза и курносый нос. В день пропажи на нем были светло-голубые джинсы, темно-синяя толстовка с капюшоном и белой надписью спереди и черные кроссовки.

Распространение ориентировок и оперативная работа правоохранителей принесли свои плоды - подросток был найден. Он жив и здоров, ему ничего не угрожает. Волонтеры ПРОО "Примпоиск" благодарят всех, кто помогал в поисках Кирилла.