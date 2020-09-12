С опережением графика: в декабре в Приморье появится новая поликлиника

После завершения строительства поликлиники начнутся пусконаладочные работы Фото: primorsky.ru

В Приморском крае в декабре появится новая поликлиника, ее строительство завершено уже на 98%.

Новое медицинское учреждение появится в Артеме. По словам министра градостроительства Приморья Виталия Блоцкого, все работы выполняются с опережением графика.

«Готовность поликлиники составляет 98%. Сейчас завершается благоустройство, после чего подрядчик приступит к более сложному этапу – пусконаладке. Сдача объекта запланирована на декабрь», – отметил он.

Стоит также отметить, что один из сложных этапов - монтажные работы по электроснабжению - практически завершен. Напряжение с новой подстанции будет подано к 1 октября. Для отделения диализа предусмотрено отдельное водоснабжение.

В новой больнице будет сосредоточено все необходимое оборудование для качественной диагностики и предупреждения болезней. Здесь будут трудиться, в том числе, молодые специалисты из других муниципалитетов Приморского края, а средства на строительство медучреждения предусмотрели в рамках единой дальневосточной субсидии.