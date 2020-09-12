Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший школьный музей наградили во Владивостоке

Во Владивостоке наградили восемь победителей регионального этапа конкурса на лучший школьный музей памяти участников Великой Отечественной войны. Торжественная церемония состоялась в арт-галерее «Централь» в пятницу, 10 сентября. Представители пришкольных учреждений, прибывшие в столицу Приморья из разных уголков края, получили сертификаты на приобретение оргтехники.

По результатам конкурса на первое место в номинации «Городской музей» вышел историко-краеведческий музейный уголок на базе средней школы №2 (пгт. Кировский), а на второе - межшкольный музей юнг (Владивосток).

Лидером среди сельских музеев стал школьный историко-краеведческий музей средней школы села Сергеевка. Второе место заняли школьный краеведческий музей при общеобразовательном учреждении №7 (с. Новомихайловка) и музей им. А. Алтухова при школе поселка Горные ключи. На третьем оказались краеведческий музей «Моя милая родина» (село Меркущевка) и музейный уголок «Помним. Храним. Дорожим» (село Сиваковка). Также в число победителей вошел уголок боевой славы при средней школе №1 в Яковлевском районе.

Отметим, что лучший среди сельских музеев стал лидером и среди дальневосточных регионов в рамках федерального этапа конкурса. Руководитель музея Ольга Пузыревская поделилась с аудиторией своими впечатлениями об этом знаменательном событии, также рассказав об истории пришкольного учреждения и его текущих планах – сегодня они занимаются историей военных аэродромов, функционировавших на территории Партизанского района.

«Мы рады, что руководство учебного заведения активно поддерживает музей села Сергеевка. Им близки интересы наших замечательных энтузиастов, занимающихся развитием пришкольного учреждения!», - отметила координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Алеко.

С приветственным словом к победителям обратился руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Русецкий. Он отметил, что активная жизненная позиция участников прекрасно подчеркивает силу знаменательного события, к которому был приурочен Всероссийский конкурс – это 75-я годовщина Великой Победы.

Также в рамках торжественной церемонии Анна Алеко наградила благодарственными письмами членов общественного совета «Исторической памяти», высоко оценив их деятельность в рамках партийного проекта.

Кроме того, участники мероприятия познакомились с художественно-исторической экспозицией «Освобождение: память общей судьбы», посвященной советским воинам, павшим за освобождение Кореи и северо-восточных территорий Китая, а также памяти потомков освобождённых народов, чье бережное отношение к истории является знаком благодарности и глубокого уважения к советским солдатам, отдавших свои жизни за независимость этих стран.

Организаторами выставки являются Международный конгресс промышленников и предпринимателей, управление Росреестра по Приморскому краю и другие.

«Конкурс на лучший школьный музей в этом году выдался масштабным! Жаль, что из-за пандемии нам не удалось посетить каждый из уголков Приморья, на которых проживают наши победители. К счастью, регламент, который для нас определили федеральные организаторы, позволил нам провести мероприятие онлайн. На основании представленных презентаций наши коллеги сделали описательную часть о работе музеев, о количестве школьников, которые привлекаются для работы в них. Это привело к тому, что мы не только узнали о деятельности пришкольных учреждений, но и расширили представление об учебных заведениях, в целом, открыв для себя их новую - исследовательскую – грань!», - отметила Анна Алеко.