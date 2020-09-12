Подсчитан ущерб от взрыва паротрассы на Окатовой

Гражданам, чье имущество пострадало от взрыва, выданы необходимые документы для получения страховки. Фото: скриншот с видео пресс-службы администрации Владивостока

Специалисты ДГК произвели всю необходимую оценку ущерба жилых помещений и автомобилей в результате порыва паротрассы на Окатовой.

«На сегодняшний момент произведена оценка 14 квартир – это остекление окон и балконов, причинение ущерба имуществу граждан. Оценка по этим направлениям была произведена 9 сентября. В тот же день мы произвели осмотр 10 автомобилей, сегодня, 11 сентября, – оценку ущерба 47 автомобилям», – рассказала главный специалист группы правового сопровождения СП «ПТС» Юлия Кабановская.

Всем гражданам, чье имущество пострадало от взрыва, выданы комплекты документов, необходимые для того, чтобы получить страховую выплату.

По всем вопросам горожане могут обращаться по телефону горячей линии: 8 (423) 2-796-000.

Напомним, вечером, 7 сентября, в районе дома № 3 на улице Окатовой во Владивостоке произошла масштабная коммунальная авария, ставшая причиной отключения воды в Первомайском районе города. От взрыва трубу буквально разорвало, пострадали машины и стекла в квартирах близлежащих домов.