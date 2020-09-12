15-летний Сергей Байгушев из Приморья спас на пожаре сестру и соседку

Награда нашла своего героя

В Приморье 15-летний Сергей Байгушев совершил подвиг, он спас на пожаре свою сестру и соседку. За мужество и самоотверженность его представили к награде.

Руководство Главного управления МЧС России по Приморскому краю наградило почетной грамотой ученика находкинской школы № 24 Сергея Байгушева за мужество, смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга – спасении людей на пожаре в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Награду юному герою вручили сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

7 марта 2020 года в 11.05 на пульт пожарной охраны города Находка поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажного малосемейного дома, расположенного на 4-м этаже на улице Заводская, произошёл пожар.

Еще до прибытия пожарных подразделений, 15-летний Сергей, находившийся в это время дома с сестрой в своей комнате, почувствовал сильный запах дыма. Определив, что горит соседняя комната, подросток выбил горящую дверь. Оказавшись в объятом дымом и пламенем помещении, Сергей обнаружил на полу женщину, находившуюся в тяжёлом состоянии.

Запах едкого дыма и высокая температура не испугали подростка. Первоочередная цель 15-летнего парня – была вывести пострадавшую соседку на свежий воздух. Сергей попытался взять женщину под руку, но из-за сильных ожогов на её теле не смог этого сделать, после чего взял пострадавшую за одежду и отнёс её на лестничную площадку в коридор, где женщину ожидала бригада скорой медицинской помощи.

Не растерявшись, и вернувшись в свою комнату, подросток принялся спасать сестру, которая осталась одна в задымлённом помещении. Сергей собрал все необходимые вещи и документы и стал ждать с сестрой поднятия пожарной лестницы, которая к этому времени подоспела с огнеборцами к месту происшествия.

Как отмечает Сергей, в этот день он сильно испугался, надышался дымом, но ни о чём не жалеет.

«Я бы не простил себе, если бы кто-то погиб в этот момент. Случись такое ещё раз, я бы поступил так же», – поделился «новоиспеченный спасатель».

Как признался Сергей Байгушев, после окончания школы, он планирует пойти служить в армию и дальнейшую жизнь связать со службой во благо Родине.