Дождь, местами очень сильный: погода в Приморье на 13 сентября

Местами очень сильный дождь пройдет на территории Приморья Фото: pixabay.com

Синоптики ожидают в Приморском крае ухудшение погоды. Сегодня, 13 сентября, во второй половине дня на территории региона пройдут дожди, местами очень сильные. Ветер северный умеренный, на побережье порывы до 20 м/с, сообщает Примпогода.

Так, в Уссурийске дождь пойдет во второй половине дня, к вечеру ожидается сильный. Ветер северный умеренный, температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

В Находке небольшой дождь, во второй половине дождь, временами сильный. Ветер северо-восточный умеренный. Столбик термометра также поднимется до +15...+17 градусов.

Во Владивостоке осадки также ожидаются во второй половине дня, вечером сильные. Ветер северный сильный, температурный фон будет колебаться от +14 до +16 градусов.

Температура воды в Амурском заливе 20°C, в бухте Находка 18°C, в заливе Посьета 20°C.