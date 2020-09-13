Поимка нарушителя в Приморье закончилась стрельбой

Водитель транспортного средства показался подозрительным сотрудникам ДПС Фото: Милана СОКОЛ

Сотрудникам ГИБДД в Партизанске пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить водителя. Мужчина вызвал подозрения у стражей правопорядка. Однако, когда его попросили остановиться, рулевой попытался скрыться, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, водитель которого вел себя странно. Инспекторы потребовали остановить транспортное средство, но рулевой попытался скрыться. За транспортным средством была организована погоня. Во время движения преследуемый автомобиль неоднократно нарушал ПДД: двигался на большой скорости, выезжая на встречную полосу и петлял по проезжей части.

Остановить Land Cruiser удалось только после того, как полицейскими была открыта стрельба в воздух, а само авто оказалось заблокированным на одной из улиц города.

У водителя транспортного средства были выявлены признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении правонарушителя были составлены административные материалы по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Любителю быстрой и нетрезвой езды предстоит уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, он будет лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 по 2 лет.