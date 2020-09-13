71 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Приморье

Число заболевших коронавирусом в Приморье с начала эпидемии достигло уже более 10,5 тысяч человек Фото: Милана СОКОЛ

Новые случаи заболевания COVID-19 продолжают выявлять в Приморском крае. Только за прошедшие сутки был выявлен 71 случай заражения коронавирусной инфекции. Отметим, что на данный момент в регионе с начала эпидемии заболели 10564 человека.

Еще 51 человек был выписан из ковидных госпиталей. Всего выздоровевших - 8918 человек.

Новых летальных случаев за последние сутки зарегистрировано не было.