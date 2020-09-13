На месте взрыва дома в Приморье найден баллон с газом

ЧП могло произойти из-за взрыва баллона с газом Фото: pixabay.com

На месте взрыва жилого дома в Приморье сейчас работают специалисты. Предположительно, причиной ЧП мог стать взрыв баллона с газом. Под завалами ищут одного из местных жителей, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Как рассказали соседи, виновником произошедшего может оказаться один из жильцов дома. Мужчина 1940 года рождения ранее сжег расположенный рядом сарай, потом поджег гараж. Взрыв произошел в его квартире.

Сейчас мужчину ищут под завалами. Отмечается, что на месте ЧП найден баллон с газом.

Для оказания помощи подготовлена группа спасателей из 10 человек. На место взрыва выехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.