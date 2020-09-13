Взрыв в доме в Приморье: в интернете появилось видео с места ЧП

На месте продолжают работать специалисты. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Видео с места взрыва жилого дома появилось в интернете. На кадрах видно к ким последствиям Привело ЧП. На месте продолжают работать правоохранительные органы.

В инстаграм паблике @dps_vl появился видеоролик с места ЧП. На кадрах видно, что одна из квартир двухэтажного дома уничтожена, вокруг валяются обломки. Здесь же запечатлен и гараж, который ранее поджег местный житель – мужчина 1940 года рождения.

Отметим, что спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. Как отмечают соседи, он мог стать виновником произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в селе Вознесенка Хорольского района прогремел взрыв. Из-за ЧП частично обрушился дом. Почти все жители успели эвакуироваться.

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