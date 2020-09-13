Одно авто перевернулось: в центре Владивостока произошла серьезная авария

На месте работают сотрудники ГИБДД Фото: Сергей БАЛАНОВ

В центре Владивостока произошла серьезная авария. Из-за произошедшего оказалась перекрыта одна из полос движения. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Как рассказали очевидцы, авария произошла в районе дома 72 по улице Светланской во Владивостоке. Участниками ДТП стали Toyota Hilux Surf и Honda Fit. От удара одно из транспортных средств перевернулось на бок, перекрыв одно из полос движения. Второе авто оказалось чуть поодаль.

Подробности происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Транспортное средство перекрыло одну из полос движения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вторым участником аварии стала Honda Fit Фото: Сергей БАЛАНОВ