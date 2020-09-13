Приморцам, чьи квартиры пострадали из-за взрыва, окажут материальную помощь

Дом обещают восстановить к концу года. Фото: Предоставлено очевидцами

Жителям дома в селе Вознесенка Хорольского района, в котором прогремел взрыв, окажут материальную помощь. Гражданам, чьи квартиры не подлежат восстановлению, будут выданы сертификаты на приобретение нового жилья. Тем же, у кого пострадало имущество, будет оказана материальная помощь, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Приехавший на место ЧП губернатор Приморского края, осмотрел место происшествия и сообщил, что гражданам, квартиры которых не подлежат восстановлению, будут выданы сертификаты на приобретение нового жилья.

«Людям, у которых пострадало имущество, будет оказана материальная помощь. Предметами первой необходимости обеспечит глава муниципалитета», – подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что дом будет восстановлен до конца года.

«Экспертная комиссия оценит ущерб, после чего строительные организации приступят к восстановлению дома. Ремонтные работы должны быть выполнены до нового года. При этом, скорее всего, первый подъезд можно будет заселить в ближайшее время», – добавил Олег Кожемяко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября в селе Вознесенка Хорольского района прогремел взрыв в жилом доме. Возможным виновником ЧП мог стать житель данного дома – мужчина 1940 года рождения. Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом поджег гараж, после чего уже произошел взрыв в его квартире.